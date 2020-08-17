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    Главная / Торги / Выбор организации на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге, г. Ижевске, п. Ува, г. Воткинске (4 лота)

    Выбор организации на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге, г. Ижевске, п. Ува, г. Воткинске (4 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 07:5917.08.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382637Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 100 человек.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009382637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге, г. Ижевске, п. Ува, г. Воткинске (4 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.08.2020 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_Форме_1_-_ТП.docx

    Приложение_1_к_документации_-_Проект_договора_лот_4.zip

    Приложение_2_к_документации_-Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Приложение_1_к_Форме_1_-_ЦП.docx

    Приложение_1_к_документации_-_Проект_договора_лот_3.zip

    Приложение_1_к_документации_-_Проект_договора_лот_1.zip

    Приложение_3_к_документации_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_к_документации_-_Проект_договора_лот_2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-12-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A.Fefilov@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефилов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 100 человек.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 100 человек.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 100 человек.

    Начальная цена

    208 585,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Ижевске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 406 человек.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Ижевске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 406 человек. Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Ижевске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 406 человек.

    Начальная цена

    666 648,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в п.Ува. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 65 человек.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в п.Ува. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 65 человек.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в п.Ува. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 65 человек.

    Начальная цена

    140 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 76 человек.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 76 человек. Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 76 человек.

    Начальная цена

    206 652,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1

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