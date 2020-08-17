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Номер извещения
32009382637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге, г. Ижевске, п. Ува, г. Воткинске (4 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359
Контактный телефон
+7 3412 70-12-23
Факс
--
Адрес электронной почты
A.Fefilov@udmgas.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фефилов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 100 человек.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 100 человек.Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 100 человек.
Начальная цена
208 585,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,
Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Ижевске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 406 человек.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Ижевске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 406 человек. Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Ижевске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 406 человек.
Начальная цена
666 648,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,
Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в п.Ува. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 65 человек.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в п.Ува. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 65 человек.Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в п.Ува. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 65 человек.
Начальная цена
140 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,
Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 76 человек.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382637Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 76 человек. Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске. Ориентировочное количество сотрудников подлежащих медосмотру 76 человек.
Начальная цена
206 652,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,
Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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