Выбор организации на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге, г. Ижевске, п. Ува, г. Воткинске (4 лота)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009382637 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор организации на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге, г. Ижевске, п. Ува, г. Воткинске (4 лота) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК Юридический адрес 426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359, Почтовый адрес Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359 Контактный телефон +7 3412 70-12-23 Факс -- Адрес электронной почты A.Fefilov@udmgas.udm.ru Ф.И.О. контактного лица Фефилов Алексей Сергеевич Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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