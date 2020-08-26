Продажа: СВИНЦОВЫЙ ГЛЕТ. Обязательно наличие: 1. Лицензия на осуществление по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности. 2. Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 3. НДС исчисляется налоговым агентом. 4. Цену указывать исходя из тонны брутто-за физический вес. 5. Приемка свинцового глета по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Договором поставки на складе Поставщика с подписанием приемосдаточного акта представителем Покупателя, обладающим соответствующими полномочиями. 6. Процентное содержание Pb в свинцовом глете варьируется в пределах 70-75 %

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008539 Уникальный номер закупки Номер закупки ГП008539 Наименование закупки Продажа: СВИНЦОВЫЙ ГЛЕТ. Обязательно наличие: 1. Лицензия на осуществление по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности. 2. Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 3. НДС исчисляется налоговым агентом. 4. Цену указывать исходя из тонны брутто-за физический вес. 5. Приемка свинцового глета по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Договором поставки на складе Поставщика с подписанием приемосдаточного акта представителем Покупателя, обладающим соответствующими полномочиями. 6. Процентное содержание Pb в свинцовом глете варьируется в пределах 70-75 % Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат

Все закупки и тендеры АО БМК Юридический адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Почтовый адрес 453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1 Контактный телефон +7 34792 5-69-80 доб. 68590 Факс +7 34792 3-32-29 Адрес электронной почты aasokova@belmk.ru Ф.И.О. контактного лица Сокова Алина Азатовна Место рассмотрения предложений Белорецкий Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru