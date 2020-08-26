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Номер извещения
ГП008539
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа: СВИНЦОВЫЙ ГЛЕТ. Обязательно наличие: 1. Лицензия на осуществление по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности. 2. Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 3. НДС исчисляется налоговым агентом. 4. Цену указывать исходя из тонны брутто-за физический вес. 5. Приемка свинцового глета по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Договором поставки на складе Поставщика с подписанием приемосдаточного акта представителем Покупателя, обладающим соответствующими полномочиями. 6. Процентное содержание Pb в свинцовом глете варьируется в пределах 70-75 %
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 07:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68590
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
aasokova@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сокова Алина Азатовна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СВИНЦОВЫЙ ГЛЕТ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 12:30 GMT +326.08.2020 12:3026.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008539Дата и время окончания срока приема заявок СВИНЦОВЫЙ ГЛЕТ.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
06.09.2020 12:3006.09.2020 12:3006.09.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008539Подведение итогов не позднее СВИНЦОВЫЙ ГЛЕТ.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СВИНЦОВЫЙ ГЛЕТ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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