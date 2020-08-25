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    Главная / Торги / Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении

    Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008540Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 07:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    прил_3_-_инструкция_претендента.docx

    1_ТЗ_на_ГТИ_скв_№2_Кировской.pdf

    1_ТЗ_на_ГТИ_скв_№3_4_5_Кировской.pdf

    Документы_от_контрагента.doc

    прил_3а_-_заявка_на_участие_в_тендере.doc

    прил_3б_-_квалификационная_анкета_претендента.xls

    прил_3в_-_форма__доверенности.doc

    Договор_на_ГТИ.docx

    Итоги_на_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Почтовый адрес

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Контактный телефон

    +7 8452 54-83-53

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппенко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 16:00 GMT +325.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008540Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 16:0025.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008540Дата и время вскрытия заявок Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратов

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2020 15:0029.09.2020 15:0029.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008540Подведение итогов не позднее Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202029.09.2020 15:0029.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008540Подведение итогов не позднее Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Адрес местонахождения

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/737560/name/5f69a7ce949ce2.41821759

    22.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении"

    Кол-во:

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