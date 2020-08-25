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Номер извещения
ГП008540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
Почтовый адрес
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
Контактный телефон
+7 8452 54-83-53
Факс
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Адрес электронной почты
tender@lukbeloil.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппенко Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 16:00 GMT +325.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008540Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратов
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 16:0025.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008540Дата и время вскрытия заявок Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратов
Подведение итогов не позднее
29.09.2020 15:0029.09.2020 15:0029.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008540Подведение итогов не позднее Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторожденииСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ГТИ при строительстве разведочной и эксплуатационных скважин ООО "ЛукБелОйл" на Кировском месторождении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛУКБЕЛОЙЛ
Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ
Адрес местонахождения
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
Отсутствуют
Документация лота
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