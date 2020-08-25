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Номер извещения
32009383109
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка элементов крепления обмуровки котла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
sergey.tolstov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Толстов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка элементов крепления обмуровки котла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 12:00 GMT +325.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов крепления обмуровки котлаКалтан
Подведение итогов не позднее
07.09.2020 12:0007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383109Подведение итогов не позднее Поставка элементов крепления обмуровки котлаКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка элементов крепления обмуровки котла
Начальная цена
288 159,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 102
Кол-во: 284
Кол-во: 660
Кол-во: 0.0145
Кол-во: 0.0092
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.0145
Кол-во: 0.0092
Кол-во: 0.012
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