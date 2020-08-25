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    Главная / Торги / Поставка элементов крепления обмуровки котла

    Поставка элементов крепления обмуровки котла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов крепления обмуровки котлаКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383109

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0158

    Наименование закупки

    Поставка элементов крепления обмуровки котла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 10:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление1.docx

    Крепление_обмуровки_потолка_звена.7z

    Приложение_№_2_ДОГ_Медведев_А.И.._60_дней.docx

    ТЗ_элем_кре_без_п.docx

    ЗД__ЗКП.docx

    протокол_№559__поставка_элементов_крепления_котла.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элементов крепления обмуровки котла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 12:00 GMT +325.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383109Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов крепления обмуровки котлаКалтан

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2020 12:0007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383109Подведение итогов не позднее Поставка элементов крепления обмуровки котлаКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383109Подведение итогов не позднее Поставка элементов крепления обмуровки котлаКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов крепления обмуровки котла

    Начальная цена

    288 159,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727980/name/5f56f1e3995db6.40183458

    08.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кронштейн (2,78кг)"

    Кол-во: 102

    "Позиция 2"

    "Крюк (1.1кг) Б-4112"

    Кол-во: 284

    "Позиция 3"

    "Хомут для труб 76"

    Кол-во: 660

    "Позиция 4"

    "Крепление обмуровки потолка звена А (1 шт)"

    Кол-во: 0.0145

    "Позиция 5"

    "Крепление обмуровки потолка звена Б (1 шт)"

    Кол-во: 0.0092

    "Позиция 6"

    "Крепление обмуровки потолка звена В (1 шт)"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 7"

    "Крепление обмуровки потолка звена Г (1 шт)"

    Кол-во: 0.0145

    "Позиция 8"

    "Крепление обмуровки потолка звена Д (1 шт)"

    Кол-во: 0.0092

    "Позиция 9"

    "Крепление обмуровки потолка звена Е (1 шт)"

    Кол-во: 0.012

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