Выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство тепловой сети 2Ду=70мм, вид прокладки надземная, от павильона Т-20 (на тепловой сети 2Ду=150мм) до Т-1, ориентировочной протяженностью 46м. Установка запорной арматуры 2Ду=70мм после врезки в Т-20 (ул. Г. Хасана, 64)» для нужд ООО «ПСК» (669/20)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009382503 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ «под ключ» по объекту «Строительство тепловой сети 2Ду=70мм, вид прокладки надземная, от павильона Т-20 (на тепловой сети 2Ду=150мм) до Т-1, ориентировочной протяженностью 46м. Установка запорной арматуры 2Ду=70мм после врезки в Т-20 (ул. Г. Хасана, 64)» для нужд ООО «ПСК» (669/20) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Пермский ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС

Все закупки и тендеры Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506 Контактный телефон +7 342 243-61-37 Факс Адрес электронной почты Olga.Sedelnikova@tplusgroup.ru Ф.И.О. контактного лица Седельникова Ольга Юрьевна Место рассмотрения предложений г. Пермь Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru