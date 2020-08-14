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Номер извещения
ГП008538
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ПИР по объекту: «Автомобильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и Автомобильная дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-04
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Ivanova.Anastasiya@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение ПИР по объекту: «Автомобильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и Автомобильная дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 14:00 GMT +314.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008538Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по объекту: «Автомобильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и Автомобильная дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ» Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 14:0014.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008538Дата и время вскрытия заявок Выполнение ПИР по объекту: «Автомобильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и Автомобильная дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ» Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008538Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по объекту: «Автомобильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и Автомобильная дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ» Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ПИР по объекту: «Автомобильные дороги на Ево-Яхинском ЛУ и Автомобильная дорога на Усть-Ямсовейском ЛУ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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