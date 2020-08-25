Выполнение монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ООО «Мечел-Материалы» в соответствии с техническим заданием

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008708 Уникальный номер закупки Номер закупки 280 Наименование закупки Выполнение монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ООО «Мечел-Материалы» в соответствии с техническим заданием Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы

Все закупки и тендеры Мечел-Материалы Юридический адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14 Почтовый адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14 Контактный телефон +7 351 725-59-19 Факс {} Адрес электронной почты NikitaStolyarov@mechel.ru Ф.И.О. контактного лица Столяров Никита Артемович Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

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