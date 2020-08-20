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Номер извещения
32009382255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА С РАЗРАБОТКОЙ КОМПЕНСИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 04:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
Контактный телефон
7 доб.925-900
Факс
--
Адрес электронной почты
ovsyannikov.d@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овсянников Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
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Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного риска
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 03:00 GMT +320.08.2020 03:0020.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382255Дата и время окончания срока приема заявок Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 03:0020.08.2020 03:0020.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382255Дата и время вскрытия заявок Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Подведение итогов не позднее
07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382255Подведение итогов не позднее Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного риска
Начальная цена
218 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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