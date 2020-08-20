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    Главная / Торги / РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА С РАЗРАБОТКОЙ КОМПЕНСИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

    РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА С РАЗРАБОТКОЙ КОМПЕНСИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 03:0020.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382255Дата и время окончания срока приема заявок Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009382255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 23

    Наименование закупки

    РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА С РАЗРАБОТКОЙ КОМПЕНСИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 04:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДоЗ_ОЗП_№23.docx

    Извещение_ОЗПэл_№23.doc.doc

    Приложение_№1_к_ТЗ.docx

    Приложение_№2_к_ТЗ.pdf

    Проект_договора.docx

    Техничекское_задание.doc

    Форма_3_Коммерческого_предложения__ОЗПэл_№23.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    7 доб.925-900

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ovsyannikov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овсянников Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного риска

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 03:00 GMT +320.08.2020 03:0020.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382255Дата и время окончания срока приема заявок Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 03:0020.08.2020 03:0020.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382255Дата и время вскрытия заявок Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382255Подведение итогов не позднее Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382255Подведение итогов не позднее Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного рискаХабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка декларации пожарной безопасности и проведение оценки пожарного риска

    Начальная цена

    218 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности"

    Кол-во: 1.00000

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