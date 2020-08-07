Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".

    Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008533Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 20:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    информационное_письмо_о_порядке_взаимодействия_в_рамках_Госконтракта.pdf

    ТЗ_№ЛЗС-7_Вермаат.docx

    Форма_2.xlsx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Доп._Список_документов_к_Заявке_участника.doc

    купля_продажа_ТМЦ_(с_усилением_ответственности_качество).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 142

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008533Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 11:0019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008533Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008533Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VT1330601 Масса полностью (Erthclamp complete 2520мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "VT1332201A Направляющий пояс для трубы D2520мм (Complete band D2520мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "VT1331001 Кабель сварочной головки (Special bug cable complete 7m)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "VT1329201A Сварочная горелка в сборе (Welding torch heavy wall complete 5m)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "VT1126621 Комплект направляющих колес 100" (Complete wheel sets 100")"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "VT1330601 Масса полностью (Erthclamp complete 2520мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "VT1332201A Направляющий пояс для трубы D 1020мм (Complete band D1020мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "VT1331202A Пластина замка 100" (Latch 100")"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "VT1331203A Замок 100" (Latch hinge 100" for band (L=70mm)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "M8x70 inbus (black)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "VT1331001 Кабель сварочной головки (Special bug cable complete 7m)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "VT1329201A Сварочная горелка в сборе (Welding torch heavy wall complete 5m)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "VT1126621 Комплект направляющих колес 100" (Complete wheel sets 100")"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "VT1329209I Лайнер направляющий (Liner 1.0 mm L=6m)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "VT1838801A Направляющий пояс для трубы D1420мм (Complete band D1420мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "VT1838802A Втулка с шестигранной торцевой головкой 1420мм (Hexagonal socket cap head 1420мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "VT1838803A Пружина в комплекте в шайбами 1420мм (Spring complete with wassers 1420мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "VT1838805A Винт стяжной замка (Latch tightening pin)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "VT1838806A Блок замка (Tightening block 1206,6мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "VT1331202A Пластина замка 56" (Latch 56")"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "VT1331203A Замок 56" (Latch hinge 56" for band (L=70mm)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "M8x70 inbus (black)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "VT1940501 ПДУ сварочной головкой тип 3 (BRC type3 with illumination)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "VT1331001 Кабель сварочной головки (Special bug cable complete 5m)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "VT990103A Привод перемещения по высоте левый (Left height motor)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "VT990104A Привод перемещения по высоте правый (Right height motor)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "VT990203A Шарнир мотора перемещения (Hinge travel motor)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "VT990303A Накладная пластина (Cover plate)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "VT990304A Соединительное кольцо (Connection ring)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "VT990305A Подшипник 6900Z (Bearing 6900Z)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "VT990306A Подшипник 1600Z (Bearing 1600Z)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "VT990307A Устройство блокировки вала (Shaft locking device)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "VT990309A Подшипник (Bearing)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "VT990403C Бронзовая втулка регулировочного вала (Adjustment shaft brass)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "VT990404A Муфта (Coupling)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "VT990408A Стопорный механизм (Base plate locker device)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "VT990501A Опорный блок механизма колебаний левый (Holder for osc. unit left)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "VT990502A Опорный блок механизма колебаний правый (Holder for osc. unit right)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "VT990503A Линейный шарикоподшипник (Linear ball bearing LBBR 10-2LS)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 40"

    "VT990702A Шпиндель с гайкой механизма перемещения по высоте (Height spindle&nut)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "VT990802A Энкодер мотора перемещения (Encoder travel motor)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "VT990804A Мотор перемещения с редуктором (Travel motor with gearbox)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "VT990805A Фиксатор приводного ролика (Holder for drive wheel)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "VT990806A Приводной ролик (Drive wheel)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "VT990901B Энкодер модуля осцилляции в сборе (Encoder oscillation unit compl., with cable and DIN plug)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "VT990902A Модуль осцилляции (Oscillation unit)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "VT990903A Соединительное кольцо блока колебаний (Connection ring oscillation shaft)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "VT990904A Защитный кожаный чехол (Leather bellow)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "VT990905A Соединение ласточкин хвост (мама) (Dove tail female)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "VT990907A Соединение ласточкин хвост (папа) (Dove tail male)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "VT990914A Держатель горелки в сборе (Torch holder complete)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "VT991101A Соединительные кольца энкодора (Connection ring encoder)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "VT991102A Фиксирующая пластина энкодера (Bearing cover encoder holder)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "VT991103A Гайка (Nut)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "VT991104A Подшипник привода перемещения по высоте (Bearing height motor)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "VT991105B Энкодер привода перемещения по высоте с кабелем (Encoder Height compl. Witch cable and din plug)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "VT991107A Муфта резьбовая (Coupling sleeve (rvs))"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "VT991111A Специальный ключ для отвинчивания гайки энкодера (Special key to open nut height encoder)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "VT991402B Энкодер датчика положения с кабелем (Encoder gravity complete with cable/din plug)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "VT991406A Плита датчика положения головки (Upper plate)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "VT991501A Плата защиты от пыли (левая и правая) (Dust protection plate left and right)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "VT991503B Держатель платы защиты от пыли (правый) (Dust protection plate holder right)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "VT1940601 Направляющее колесо с двумя канавками (Double groove guide wheel)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "VT1940602 Подшипник направляющего ролика (Bearing for guide wheel)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "VT1940603 Прокладка для сохранения нужного расстояния между элементами (Distance holder)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "VT1126605 Болт для направляющего колеса (Bolt for guide wheel)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "VT1126606 Вал устройства крепления (Shaft mounting piece)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "VT1126607 Затягивающий болт вала (Tightening bolt shaft)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "VT1126613 Верхняя крышка пружины (Top cover spring)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "VT1126614 Затягивающий болт для пружины (Tensioning bolt for spring)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "VT1126618 Защитная пластина (Protection plate)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "VT1228704A Контроллер Autodrive 19 (Autodrive 19 controller)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "VT1228703A Держатель катушки с проволокой (Wire spool holder)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "VT1228403A Охлаждающая жидкость Coolant 30 (25 литров) (Antifreeze -40 Universal) (Coolant 30 for all water cooled welding equipment 25L)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "VT1228601A Адаптер для горелки (Torch adapter Miller USA)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "VT1329201A Сварочная горелка в сборе (Welding torch heavy wall complete)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 77"

    "VT1023007B Зауженный сварочный наконечник с покрытием (VT Flat Tips Long M8x42 special coated Ø1,0mm)"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 78"

    "VT1329202A Сопло газовое (VT adjustable gas cup)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 79"

    "VT1329202B Сопло газовое (VT adjustable gas cup)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 80"

    "VT1329203 Газовый диффузор (Gas diffuser)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 81"

    "VT1329204 Держатель наконечника (Tip holder m8 L=25mm)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 82"

    "VT1329205 Изолирующее кольцо (Insulating ring)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "VT1329206 Уплотнительное кольцо регулируемого газового сопла (O-ring adjustable gas cup)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "VT1329207 Тело горелки сварочной (Torch body heavy wall)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "VT1329209A Лайнер направляющий (Liner (standard))"

    Кол-во: 200

    "Позиция 86"

    "VT1635608 Набор крепежа (Set of all screws (10 of each) P296)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "VT1330634 Болт М12х19 (с шестигранной головкой) (Bolt M12x19 (hexagonal))"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "VT1330633 Крюк (Hook)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "VT1330635 Язычок монтажный (Ground Tougue)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "VT1330636 Держатель болта (Bolt holder)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "VT1330637 Болт сварочной массы (Ground bolt)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 92"

    "VT1330638 Держатель болта сварочной массы (Holder)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "VT1330705 Плата процессора, только Linux (CPU board only Linux)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "VT1330707 PCM-UIO48 плата (PCM-UIO48 board)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "VT1330708 Плата управления усилителями сигналов (Ruby board)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "VT1330709 Плата интерфейса пульта управления (BRC interface board)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "VT1330710 Компактный флеш-диск 128 Мб (Compact flash disk 128 mb)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "VT1330711 BRCIF кабель плоский ( BRCIF flatcable(FC09)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "VT1330801 Блок питания CPU (Power supply CPU)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "VT1330807A Предохранитель 6.3AT (Fuse 6.3AT) (10шт/уп.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "VT1330807B Предохранитель 1.25AT (Fuse 1.25AT) (10шт/уп.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "VT1330807C Предохранитель 0.63AT (Fuse 0.63AT) (10шт/уп.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "VT1330807D Предохранитель 6.3AF (Fuse 6.3AF) (10шт/уп.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "VT1330809 Сигнальные устройства источника питания (Power supply signals)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "VT1330810 Усилитель перемещения (Amplifier Travel)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "VT1330811 Усилитель осцилляции A (Amplifier Oscillation A)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "VT1330812 Усилитель осцилляции В (Amplifier Oscillation B)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "VT1330813 Усилитель высоты А (Amplifier height A)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "VT1330814 Усилитель высоты B (Amplifier height B)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "VT1330823 Вентилятор системы охлаждения (Cooling fan 42VDC)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "VT1330821 Плата преобразования сигналов 117 (Signal conditioning board 117)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "VT1330903 Chassis коннектор 37p "Y" female (Chassis connector 37p "Y" female)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "VT1330904 Chassis коннектор 10p "W" female (Chassis connector 10p "W" female)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "VT1330906 Ethernet коннектор (Ethernet Connector)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "VT1330909B Предохранитель 6.3A Slow Blow (10шт/уп.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "VT1940001A Клиент (WIFI module CLIENT)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "VT1940001B Точка доступа (WIFI module ACCESS)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "VT1636201 Сварочный источник (Power Wave S500 CE (Vermaat Edition))"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "VT1228301A STT Модуль (Power Wave STT Module CE)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "VT1331004B Кабель Ethernet 2м (Ethernet cable 2m)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "VT1331004C Кабель Ethernet 5м (Ethernet cable 5m complete)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "VT1331005 Коннектор "папа" кабеля управления головкой (BUG Cable Male Connector)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "VT1331007 Коннектор "мама" кабеля управления головкой (BUG Cable Female Connector)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Редуктор газовый углекислотный с подогревом У30/АР40П 220 В с поверкой"

    Кол-во: 24

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить