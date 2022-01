Закупка запасных частей для оборудования ВЕЕРМАТ для нужд АО "МРТС".

"Позиция 38" "VT990502A Опорный блок механизма колебаний правый (Holder for osc. unit right)"

"Позиция 45" "VT990901B Энкодер модуля осцилляции в сборе (Encoder oscillation unit compl., with cable and DIN plug)"

"Позиция 61" "VT991501A Плата защиты от пыли (левая и правая) (Dust protection plate left and right)"

"Позиция 74" "VT1228403A Охлаждающая жидкость Coolant 30 (25 литров) (Antifreeze -40 Universal) (Coolant 30 for all water cooled welding equipment 25L)"

"Позиция 86" "VT1635608 Набор крепежа (Set of all screws (10 of each) P296)"

Кол-во: 10