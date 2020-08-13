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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009382139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сервисному обслуживанию КП ССТУ и оборудования Минпросвещения России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 20:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
Почтовый адрес
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Контактный телефон
+7 495 969-26-17 доб. 1271
Факс
+7 495 787-60-58
Адрес электронной почты
s.bogachuk@eit.edu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богачук Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сервисному обслуживанию КП ССТУ и оборудования Минпросвещения России
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382139Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию КП ССТУ и оборудования Минпросвещения РоссииМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 10:0013.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382139Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию КП ССТУ и оборудования Минпросвещения РоссииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию КП ССТУ и оборудования Минпросвещения России
Начальная цена
229 973,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
Адрес местонахождения
125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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