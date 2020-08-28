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Номер извещения
ГП008532
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление прав использования программного обеспечения Mathcad Professional – Floating и поставку экземпляра программ для ЭВМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8, корпус 1, оф. 125
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43, корпус 3
Контактный телефон
+7 916 086-80-86
Адрес электронной почты
Tselovalnikov.PA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Целовальников Павел Алексеевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление прав использования программного обеспечения Mathcad Professional – Floating и поставку экземп
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 13:00 GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008532Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав использования программного обеспечения Mathcad Professional – Floating и поставку экземпМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление прав использования программного обеспечения Mathcad Professional – Floating и поставку экземп
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