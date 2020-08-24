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Номер извещения
ГП008530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10930 «Обезвреживание нефтесодержащих отходов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 19:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 34643 4-68-52
Адрес электронной почты
ooz-snmng@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евлампьева Мария Николаевна
Место рассмотрения заявок
ХМАО-Югра, г. Мегион
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Выполнение работ по обезвреживанию нефтесодержащих отходов на полигоне ТБиПО Аганского м.р для нужд ПАО "СН-МНГ"
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008530Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обезвреживанию нефтесодержащих отходов на полигоне ТБиПО Аганского м.р для нужд ПАО "СН-МНГ"ХМАО-Югра, г. Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по обезвреживанию нефтесодержащих отходов на полигоне ТБиПО Аганского м.р для нужд ПАО "СН-МНГ"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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