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Номер извещения
ГП008529
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.grudinin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грудинин Дмитрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 19:00 GMT +310.08.2020 19:0010.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008529Дата и время окончания срока приема заявок Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)Москва
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 09:0017.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008529Подведение итогов не позднее Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)
Начальная цена
120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28222
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