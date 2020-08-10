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    Главная / Торги / Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)

    Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 19:0010.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008529Дата и время окончания срока приема заявок Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 18:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Форма_ТКП_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.grudinin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 19:00 GMT +310.08.2020 19:0010.08.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008529Дата и время окончания срока приема заявок Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 09:0017.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008529Подведение итогов не позднее Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008529Подведение итогов не позднее Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа неделовой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)

    Начальная цена

    120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа не деловой древесины (сосна, ель, береза, осина) в Ленинградской области, Бокситогорский район)"

    Кол-во: 28222

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