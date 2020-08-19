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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП008522
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Телематические услуги передачи данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
VMakeev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макеев Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Телематические услуги передачи данных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 18:00 GMT +319.08.2020 18:0019.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008522Дата и время окончания срока приема заявок Телематические услуги передачи данных ЦАО
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 18:0019.08.2020 18:0019.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008522Дата и время вскрытия заявок Телематические услуги передачи данных ЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Телематические услуги передачи данных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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