"Позиция 1" "Тентовое покрытие (для: тентового ангара Размером 18х42х10 м) : однослойное. Изготавливается из тентовой ткани с двухсторонним ПВХ покрытием. Наружный слой изготавливается из ткани плотностью 800г/м2. Ткань морозостойкая, маслостойкая, водонепроницаемая. Группа горючести ткани ПВХ – Г1 по ГОСТ. Цвет покрытия сине-белый. Возможна другая расцветка и нанесение логотипов на тент."

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