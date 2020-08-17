www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009382607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 08:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А
Почтовый адрес
355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А
Контактный телефон
+7 8652 23-81-10
Факс
{}
Адрес электронной почты
m.nikulina@srg.regiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никулина Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ставрополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Начальная цена
10 005 193,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ
Адрес местонахождения
355037, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Доваторцев, 42 А
355037, Российская Федерация, 26, Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.