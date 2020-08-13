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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания № 26 (литер «О»), расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания № 26 (литер «О»), расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381951Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания № 26 (литер «О»), расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009381951

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания № 26 (литер «О»), расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 17:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_СМП_ремонт_крыши_зд_26.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания № 26 (литер «О»), расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.08.202014.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381951Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания № 26 (литер «О»), расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания № 26 (литер «О»), расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Начальная цена

    762 447,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

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