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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП008520
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка заколонного пакера оп заявке №16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14504
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
angelina.anyuhina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анюхина Ангелина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка заколонного пакера оп заявке №16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008520Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заколонного пакера оп заявке №16Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008520Дата и время вскрытия заявок Закупка заколонного пакера оп заявке №16Москва
Подведение итогов не позднее
16.11.2020 18:0016.11.2020 18:0016.11.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008520Подведение итогов не позднее Закупка заколонного пакера оп заявке №16Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка заколонного пакера оп заявке №16
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 25
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