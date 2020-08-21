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    Главная / Торги / Закупка заколонного пакера оп заявке №16

    Закупка заколонного пакера оп заявке №16

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008520Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заколонного пакера оп заявке №16МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008520

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка заколонного пакера оп заявке №16

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.DOCX

    02_Техническая_часть.7z

    Письмо_о_приглашении_к_участию_в_процедуре.docx

    01_Общая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть.7z

    ГП008520_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14504

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    angelina.anyuhina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка заколонного пакера оп заявке №16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008520Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заколонного пакера оп заявке №16Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008520Дата и время вскрытия заявок Закупка заколонного пакера оп заявке №16Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.11.2020 18:0016.11.2020 18:0016.11.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008520Подведение итогов не позднее Закупка заколонного пакера оп заявке №16Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.11.202016.11.2020 18:0016.11.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008520Подведение итогов не позднее Закупка заколонного пакера оп заявке №16Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка заколонного пакера оп заявке №16

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/792001/name/5fc75e67ad65d7.40050106

    02.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заколонный неизвелкаемый металлкордовый пакер"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Гидравлическй равнопроходной пакер ПГПМ 1"

    Кол-во: 25

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