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Номер извещения
32009381828
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: "Услуги по технической эксплуатации"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 17:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-44-52 доб. 4452
Факс
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Адрес электронной почты
E.Kolyshnitsyna@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колышницына Екатерина Не
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отбор организации на оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов газопровода (подводящий газопровод через р. Протока к ст. Чебургольская)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381828Подведение итогов не позднее Отбор организации на оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов газопровода (подводящий газопровод через р. Протока к ст. Чебургольская)Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбор организации на оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов газопровода (подводящий газопровод через р. Протока к ст. Чебургольская)
Начальная цена
750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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