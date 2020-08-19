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    Главная / Торги / запрос ценовых котировок на инструмент EMUGE-FRANKEN (Германия)

    запрос ценовых котировок на инструмент EMUGE-FRANKEN (Германия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008513Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008513

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос ценовых котировок на инструмент EMUGE-FRANKEN (Германия)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.08.2020 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта_Emuge_66900.pdf

    ГП008513_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008513Дата и время окончания срока приема заявок закупка инструмента Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 09:0019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008513Дата и время вскрытия заявок закупка инструмента Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 17:0003.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008513Подведение итогов не позднее закупка инструмента Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725137/name/5f4f78cb72fce0.18213440

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во:

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