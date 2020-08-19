Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.

    Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008514Дата и время окончания срока приема заявок Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.БалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    003165_PAVLOVA_ZAPROS_ST.xlsx

    ГП008514_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2471

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    elena.pavlova2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008514Дата и время окончания срока приема заявок Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008514Дата и время вскрытия заявок Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2020 11:0014.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008514Подведение итогов не позднее Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202014.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008514Подведение итогов не позднее Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка нержавеющего листа 12Х18Н10Т Л 3,4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ. в количестве 17555кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документы_Контрагента

    18.08.2020

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ-Покупатель

    18.08.2020

    Форма_спецификации_(закупки)

    18.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/734984/name/5f636505a1afa3.19695717

    17.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "12Х18Н10Т Л 3X1000X2500 НЕТ 5582-75 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ Г/К Т/О Б-ПН-О ГРМ3Б ТРАВ."

    Кол-во: 99

    "Позиция 2"

    "12Х18Н10Т Л 3X1000X4000 НЕТ 5582-75 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ Г/К Т/О Б-ПН-О ГРМ3Б ТРАВ."

    Кол-во: 7025

    "Позиция 3"

    "12Х18Н10Т Л 4X1000X4000 7350-77 19903-2015 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТ.Г/К Т/О Б-ПН-О ГР М3Б ТРАВЛ."

    Кол-во: 10431

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить