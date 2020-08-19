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Номер извещения
ГП008515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка лома черных металлов нирезист (б/у рабочие органы) для нужд ООО "АЛНАС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Почтовый адрес
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Контактный телефон
+7 8553 39-31-31
Факс
--
Адрес электронной почты
artem.bayazitov@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Баязитов Артем Эрикович
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Закупка лома черных металлов нирезист (б/у рабочие органы) для нужд ООО "АЛНАС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008515Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лома черных металлов нирезист (б/у рабочие органы) для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008515Подведение итогов не позднее Закупка лома черных металлов нирезист (б/у рабочие органы) для нужд ООО "АЛНАС"Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лома черных металлов нирезист (б/у рабочие органы) для нужд ООО "АЛНАС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423458, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 200
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