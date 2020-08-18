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    Главная / Торги / Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки

    Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008525Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтилена низкого давления для оболочкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    05.08.2020 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_по_заявке_на_закупку_от_04.08.2020_№_11_(ПНД).docx

    Закупочная_документация_(ПНД)_с_изменениями_от_11.08.2020.docx

    Итоговый_протокол_от_19.08.2020_№_ГП008525_(ПНД)_для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 968 266-51-97

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    vyacheslav.shatilov@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шатилов Вячеслав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008525Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтилена низкого давления для оболочкиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 09:0018.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008525Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтилена низкого давления для оболочкиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 23:5919.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008525Подведение итогов не позднее Поставка полиэтилена низкого давления для оболочкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки

    Начальная цена

    8 389 742,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФОНД СЕРВИС
    Все закупки и тендеры ФОНД СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 63, Э/ПОМ/КОМ 1/VI/92

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714507/name/5f3d45310b6920.57911124

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтилен низкого давления для оболочки"

    Кол-во: 85088.67

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