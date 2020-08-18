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Номер извещения
ГП008525
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
05.08.2020 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 968 266-51-97
Факс
--
Адрес электронной почты
vyacheslav.shatilov@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шатилов Вячеслав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008525Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтилена низкого давления для оболочкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 09:0018.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008525Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтилена низкого давления для оболочкиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтилена низкого давления для оболочки
Начальная цена
8 389 742,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФОНД СЕРВИС
Все закупки и тендеры ФОНД СЕРВИС
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 63, Э/ПОМ/КОМ 1/VI/92
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 85088.67
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