Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381705Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб». Москва ул. Пречистенка, д. 20.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009381705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    358/МКК

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 16:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2Приложение_8_Предложение_о_цене.xls

    проект_договора.docx

    ТЗ_ИСПР.doc

    Документация___358_МКК_продукты_СМП_-_продление.doc

    протокол_№356-3-2020-МКК_от_25.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва ул. Пречистенка, д. 20.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381705Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб». Москва ул. Пречистенка, д. 20.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Начальная цена

    4 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720171/name/5f44f66502f311.03492912

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить