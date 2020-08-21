Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом с размещением в нижних этажах объектов общественного назначения и подземным паркингом по ул. Пархоменко, кадастровый номер земельного участка 10:01:0110132:46" для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (ВК-И-139-20)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009381712 Уникальный номер закупки Номер закупки ВК-И-139-20 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом с размещением в нижних этажах объектов общественного назначения и подземным паркингом по ул. Пархоменко, кадастровый номер земельного участка 10:01:0110132:46" для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (ВК-И-139-20) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Почтовый адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Контактный телефон +7 8142 71-00-30 Факс -- Адрес электронной почты n.turkova@rks.karelia.ru Ф.И.О. контактного лица Туркова Наталия Валерьевна Место рассмотрения предложений Петрозаводск Закупки и тендеры Республика Карелия Ключевые слова:

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