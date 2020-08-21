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Номер извещения
32009381712
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом с размещением в нижних этажах объектов общественного назначения и подземным паркингом по ул. Пархоменко, кадастровый номер земельного участка 10:01:0110132:46" для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (ВК-И-139-20)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
05.08.2020 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-30
Факс
--
Адрес электронной почты
n.turkova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Туркова Наталия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Строительно-монтажные работы с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381712Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабженияПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 12:00GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009381712Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабженияПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.08.202026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009381712Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительно-монтажные работы с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабженияПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
02.09.2020 12:0002.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381712Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабженияПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
Начальная цена
196 870,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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