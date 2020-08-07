"Позиция 1" "Каркасно-тентовой конструкции, в составе: Металлокаркас Тентовое покрытие стен и крыши Две глухие перегородки с распашными воротами 4х5м, разделяющие ангар на три равные части по 30 метров Ворота Утеплитель Система освещения и электрообеспечения Система вентиляции Система отопления Система пожарной сигнализации Контейнер 40ф б/у - 8шт"

Кол-во: 1