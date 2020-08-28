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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения Договора поставки топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Аукцион в электронной форме на право заключения Договора поставки топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗСМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009381898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения Договора поставки топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 17:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Документация_об_Аукционе_.pdf

    Итоговый_протокол_32009381898.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5935

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попенко Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202028.09.2020 23:5928.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381898Подведение итогов не позднее Поставка топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС

    Начальная цена

    32 702 715,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    654 054,30 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АВТОДОР
    Все закупки и тендеры УК АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Г МОСКВА, Б-Р СТРАСТНОЙ, ДОМ 9, ЭТАЖ 4 КАБ 5-14

    127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 4 каб 5-14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/743872/name/5f7364bd624f34.37478302

    29.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами"

    Кол-во: 1.00000

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