www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009381898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме на право заключения Договора поставки топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 17:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5935
Факс
{}
Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Попенко Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива (бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным пластиковым картам через сеть АЗС
Начальная цена
32 702 715,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
654 054,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
УК АВТОДОР
Все закупки и тендеры УК АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Г МОСКВА, Б-Р СТРАСТНОЙ, ДОМ 9, ЭТАЖ 4 КАБ 5-14
127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 4 каб 5-14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.