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АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка DN400, PN0,6МПа стальная из стали 20л шиберная ножевая межфланцевая со штурвалом в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С по ГОСТ 33259-2015, с прокладками СНП-Г-1--1 по ГОСТ Р 52376-2005 и крепежом из углеродистой сталив комплекте (шпильки типа "А" по ОСТ 26-2040-96 из стали 09Г2С, гайки типа "А" по ОСТ 26-2041-96 из стали 09Г2С, шайбы по ОСТ 26-2042-96 из стали 09Г2С). Класс прочности не ниже 5 по ГОСТ Р ИСО 898-2-2015. УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4.0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1 -М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21 -1-B-09T2C-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21 -1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1 -1 -25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4.0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21-1-В-09Г2С-1V ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка M12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1 -1 -25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 8

"Позиция 7" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1 -1 -25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 50-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 50-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.4 Гайка M16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041 -96" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 50-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 50-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.4 Гайка M16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041 -96" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 100-16-21-1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 100 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 5.1 СНП-Д-1-1-100-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 5.2 Фланец 100-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 5.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 5.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 100-16-21-1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 100 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 5.1 СНП-Д-1-1-100-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 5.2 Фланец 100-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 5.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 5.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 150-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 150 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 6.1 СНП-Д-1-1-150-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 6.2 Фланец 150-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 6.3 Шпилька 1 -М20-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 6.4 Гайка М20.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 150-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 150 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 6.1 СНП-Д-1-1-150-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 6.2 Фланец 150-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 6.3 Шпилька 1 -М20-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 6.4 Гайка М20.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 2 80-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 2.1 СНП-Д-1-1-80-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 80-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 2.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 2 80-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 2.1 СНП-Д-1-1-80-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 80-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 2.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 200-16-21-1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN200 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 7.1 СНП-Д-1-1-200-1,6- ГОСТ Р 52376-2005 7.2 Фланец 200-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 7.3 Шпилька 1 -М20-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-964; 7.4 Гайка М20.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041 -96" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М12-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005 -2; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 -1; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 -1; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 -8; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96 -16; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86 -2" Кол-во: 5

"Позиция 19" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М12-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 3

"Позиция 21" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М12-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-21 -1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 46

"Позиция 25" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 300-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 300 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 8.1 СНП-Д-1-1-300-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 8.2 Фланец 300-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 8.3 Шпилька 1 -М24-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 8.4 Гайка М24.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 8

"Позиция 26" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 300-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 300 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 8.1 СНП-Д-1-1-300-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 8.2 Фланец 300-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 8.3 Шпилька 1 -М24-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 8.4 Гайка М24.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 3

"Позиция 27" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 400-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN400 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 9.1 СНП-Д-1-1-400-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 9.2 Фланец 400-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 9.3 Шпилька 1 -М27-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 9.4 Гайка М27.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 3.1 СНП-Г-1 -1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 3.2 Фланец 50-16-11-1-В 12Х18Н10Т 20 ГОСТ 33259-2015; 3.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 3.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 3.1 СНП-Г-1 -1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 3.2 Фланец 50-16-11-1-В 12Х18Н10Т 20 ГОСТ 33259-2015; 3.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 3.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09P2C-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 b-J АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М16-8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 4.1 СНП-Д-1 -1-80-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 4.2 Фланец 80-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 4.3 Шпилька 1-М16-8дх90,20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 4.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 25

"Позиция 40" "Задвижка клиновая с электроприводом DN 200 PN 1,6 МПа" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Задвижка клиновая с электроприводом DN 200 PN 1,6 МПа" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Задвижка клиновая с электроприводом DN 80 PN 1,6 МПа" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Задвижка клиновая с электроприводом DN 80 PN 1,6 МПа" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Задвижка стальная полнопроходная, для подемной прокладки с удлиненным штоком, фланцевая (исполнение фланцев 100-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 100 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-В-2-3-100-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 100-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-100-16 ПОН ГОСТ 15180-86" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Клапан запорный, с ручным управлением, фланцевый (исполнение фланцев 25-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN25PN 1,6МПа В комплекте поставки: 2.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 2.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 2.4 Шпилька 1 -М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Клапан запорный, с ручным управлением, фланцевый (исполнение фланцев 25-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 2.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 25-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 2.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90; 2.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 22

"Позиция 47" "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) 5 DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-50-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-50-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 3

"Позиция 48" "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-50-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-50-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-50-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-50-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-80-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Кран шаровой с ручным управлением муфтовый, с наружной конической резьбой К 1/2 и внутренней конической резьбой NPT 1/2 DN 15 PN 1,6 Мпа" Кол-во: 4

"Позиция 52" "Кран шаровой с ручным управлением муфтовый, с наружной конической резьбой К 1/2 и внутренней конической резьбой NPT 1/2 DN 15 PN 1,6 Мпа" Кол-во: 1