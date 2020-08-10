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    Главная / Торги / Закупка ЗРА

    Закупка ЗРА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 17:0010.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008519Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008519

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-347

    Наименование закупки

    Закупка ЗРА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Опросные_листы.7z

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    ТЗ_(МТР).docx

    Форма_КП_АГПЗ_ЗРА.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1175

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    UtkinNO@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уткин Николай Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗРА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2020 17:00 GMT +310.08.2020 17:0010.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008519Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 17:0004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008519Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008519Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗРА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка DN400, PN0,6МПа стальная из стали 20л шиберная ножевая межфланцевая со штурвалом в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С по ГОСТ 33259-2015, с прокладками СНП-Г-1--1 по ГОСТ Р 52376-2005 и крепежом из углеродистой сталив комплекте (шпильки типа "А" по ОСТ 26-2040-96 из стали 09Г2С, гайки типа "А" по ОСТ 26-2041-96 из стали 09Г2С, шайбы по ОСТ 26-2042-96 из стали 09Г2С). Класс прочности не ниже 5 по ГОСТ Р ИСО 898-2-2015. УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4.0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1 -М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21 -1-B-09T2C-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21 -1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1 -1 -25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4.0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21-1-В-09Г2С-1V ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка M12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1 -1 -25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 25-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1 -1 -25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 50-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 50-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.4 Гайка M16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041 -96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 1 50-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 50-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 1.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.4 Гайка M16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041 -96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 100-16-21-1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 100 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 5.1 СНП-Д-1-1-100-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 5.2 Фланец 100-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 5.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 5.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 100-16-21-1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 100 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 5.1 СНП-Д-1-1-100-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 5.2 Фланец 100-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 5.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 5.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 150-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 150 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 6.1 СНП-Д-1-1-150-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 6.2 Фланец 150-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 6.3 Шпилька 1 -М20-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 6.4 Гайка М20.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 150-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 150 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 6.1 СНП-Д-1-1-150-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 6.2 Фланец 150-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 6.3 Шпилька 1 -М20-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 6.4 Гайка М20.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 2 80-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 2.1 СНП-Д-1-1-80-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 80-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 2.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 2 80-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6МПа В комплекте поставки: 2.1 СНП-Д-1-1-80-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 80-16-11-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 2.3 Шпилька 1 -М16-8дх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 200-16-21-1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN200 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 7.1 СНП-Д-1-1-200-1,6- ГОСТ Р 52376-2005 7.2 Фланец 200-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 7.3 Шпилька 1 -М20-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-964; 7.4 Гайка М20.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041 -96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М12-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005 -2; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 -1; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 -1; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 -8; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96 -16; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86 -2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М12-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М12-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-25-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; Шпилька 1-М12-8gх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 25-16-21 -1 -В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 1.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 1.2 Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 1.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90; 1.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 1.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 46

    "Позиция 25"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 300-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 300 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 8.1 СНП-Д-1-1-300-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 8.2 Фланец 300-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 8.3 Шпилька 1 -М24-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 8.4 Гайка М24.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 300-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 300 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 8.1 СНП-Д-1-1-300-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 8.2 Фланец 300-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 8.3 Шпилька 1 -М24-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 8.4 Гайка М24.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 400-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN400 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 9.1 СНП-Д-1-1-400-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 9.2 Фланец 400-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 9.3 Шпилька 1 -М27-8дх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 9.4 Гайка М27.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 3.1 СНП-Г-1 -1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 3.2 Фланец 50-16-11-1-В 12Х18Н10Т 20 ГОСТ 33259-2015; 3.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 3.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 3.1 СНП-Г-1 -1-50-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 3.2 Фланец 50-16-11-1-В 12Х18Н10Т 20 ГОСТ 33259-2015; 3.3 Шпилька 1-М16-8дх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 3.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 50-16-21-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Г-1-1-50-1,6-ГОСТ Р 52376-2005; Заглушка поворотная 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-25-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09P2C-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 b-J АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М16-8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08Х18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-B-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015; Заглушка поворотная 1-80-1,6-09Г2С-6 АТК 26-18-5-93; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Шпилька 1-М16-8gх110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевая (исполнение фланцев 80-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 4.1 СНП-Д-1 -1-80-1,6- ГОСТ Р 52376-2005; 4.2 Фланец 80-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 4.3 Шпилька 1-М16-8дх90,20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 4.4 Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 25

    "Позиция 40"

    "Задвижка клиновая с электроприводом DN 200 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Задвижка клиновая с электроприводом DN 200 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Задвижка клиновая с электроприводом DN 80 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Задвижка клиновая с электроприводом DN 80 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Задвижка стальная полнопроходная, для подемной прокладки с удлиненным штоком, фланцевая (исполнение фланцев 100-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 100 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-В-2-3-100-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 100-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-100-16 ПОН ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Клапан запорный, с ручным управлением, фланцевый (исполнение фланцев 25-16-21-1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN25PN 1,6МПа В комплекте поставки: 2.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 25-16-11 -1 -В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; 2.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90; 2.4 Шпилька 1 -М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Клапан запорный, с ручным управлением, фланцевый (исполнение фланцев 25-16-21-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015) DN 25 PN 1,6МПа Среда - вода питьевая В комплекте поставки: 2.1 СНП-Г-1-1-25-1,6 ГОСТ Р 52376-2005; 2.2 Фланец 25-16-11-1-В 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015; 2.3 Заглушка фланцевая 1-25-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90; 2.4 Шпилька 1-М12-8дх70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; 2.5 Гайка М12.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 22

    "Позиция 47"

    "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) 5 DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-50-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-50-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-50-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-50-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 50 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-50-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-50-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Клапан обратный поворотный фланцевый (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015) DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-А-2-3-80-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой с ручным управлением муфтовый, с наружной конической резьбой К 1/2 и внутренней конической резьбой NPT 1/2 DN 15 PN 1,6 Мпа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой с ручным управлением муфтовый, с наружной конической резьбой К 1/2 и внутренней конической резьбой NPT 1/2 DN 15 PN 1,6 Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Фильтр сетчатый Y-образный ФС 80 С 16-0,2 УХЛ1 фланцевый (исполнение фланцев 80-16-11-1-В-09Г2С-1\/ ГОСТ 33259-2015) / DN 80 PN 1,6 МПа Среда-дизельное топливо. В комплекте: СНП-Д-1-1-80-16-08X18Н10 ГОСТ Р 52376-2005; Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015; Шпилька 1-М16-8gх90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96; Гайка М16.7Н.20ХНЗА ОСТ 26-2041-96; Прокладка А-80-16 ПОН-ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 2

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