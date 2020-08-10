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Номер извещения
ГП008519
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ЗРА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1175
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
UtkinNO@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уткин Николай Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ЗРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 17:00 GMT +310.08.2020 17:0010.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008519Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМосква
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 17:0004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008519Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
04.09.202004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008519Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗРА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 5
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Кол-во: 6
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 25
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Кол-во: 22
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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