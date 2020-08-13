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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте

    Выполнение работ по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 06:5913.08.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381644Дата и время окончания срока приема заявок Работа по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009381644

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 16:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Приложения_к_договору_1__2.docx

    Проект_договора.doc

    Коммерческое_предложение_(Форма_№_3)..xls

    Техническое_задание_обсл._ОПО__ПАСФ.doc.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381644Подведение итогов не позднее Работа по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по техническому обслуживанию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте

    Начальная цена

    453 302,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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