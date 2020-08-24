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Номер извещения
ГП008508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений № ЗП20-07-40(ФС) по выбору поставщика на выполнение ремонтных работ в помещениях внутренних структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский», в 5-ти лотах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванлинтоут Юлия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106Москва
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125АМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125АМосква
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125АМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11Москва
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56Москва
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21АМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21АМосква
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21АМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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