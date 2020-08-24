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    Главная / Торги / Запрос предложений № ЗП20-07-40(ФС) по выбору поставщика на выполнение ремонтных работ в помещениях внутренних структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский», в 5-ти лотах

    Запрос предложений № ЗП20-07-40(ФС) по выбору поставщика на выполнение ремонтных работ в помещениях внутренних структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский», в 5-ти лотах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008508

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП20-07-40(ФС)

    Наименование закупки

    Запрос предложений № ЗП20-07-40(ФС) по выбору поставщика на выполнение ремонтных работ в помещениях внутренних структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Среднерусский», в 5-ти лотах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.08.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП20-07-40(ФС)_Среднерусский.docx

    ГП008508_second_parts_protocol.rtf

    ГП008508_second_parts_protocol_(2).rtf

    ГП008508_second_parts_protocol_(3).rtf

    ГП008508_second_parts_protocol_(4).rtf

    ГП008508_second_parts_protocol_(5).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ванлинтоут Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738795/name/5f6b1c4d5d5213.20842749

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещений в здании Ф-ла Банка «ГПБ» (АО) «Среднерусский» по адресу: г.Тула, пр-т Ленина, д. 106"

    Кол-во:

    Лот 2

    Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125АМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125АМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125АМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125АМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125А

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738811/name/5f6b1d7d4a70b4.69840491

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещений ДО № 004/1012 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Ложевая, д.125А"

    Кол-во:

    Лот 3

    Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.11

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738820/name/5f6b1ec9599320.85035292

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещений ДО № 004/1005 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Тула, ул Менделеевская, д.11"

    Кол-во:

    Лот 4

    Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738826/name/5f6b1f87449a24.03722239

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещений ОО № 004/2010 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: г. Рязань, ул Кудрявцева, д. 56"

    Кол-во:

    Лот 5

    Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 17:00 GMT +324.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21АМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 17:0024.08.2020 17:0024.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008508Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21АМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 18:0021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21АМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 18:0021.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008508Подведение итогов не позднее Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21АМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.21А

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Разрешение приема иных условий для количества

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/738833/name/5f6b2005ed8277.00533849

    23.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещений ДО № 004/1003 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул Комсомольская, д.21А"

    Кол-во:

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