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Номер извещения
ГП008502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по устройству и содержанию зимних проездов. Услуги по обслуживанию и содержанию внутрипромысловых автодорог.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 932 325-69-75
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаленко Е.О.
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по устройству и содержанию зимних проездов
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008502Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по устройству и содержанию зимних проездовг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по устройству и содержанию зимних проездов
Устройство и содержание зимних проездов
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008502Дата и время окончания срока приема заявок Устройство и содержание зимних проездовг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Устройство и содержание зимних проездов
Услуги по обслуживанию и содержанию внутрипромысловых автодорог
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008502Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обслуживанию и содержанию внутрипромысловых автодорогг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по обслуживанию и содержанию внутрипромысловых автодорог
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