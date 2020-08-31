www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009384289
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку насосных станций повышения давления в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «РВК - АРХАНГЕЛЬСК»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.tyurin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюрин Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установок повышения давления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 14:00 GMT +331.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установок повышения давленияМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 23:0030.09.2020 23:0030.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384289Подведение итогов не позднее Поставка установок повышения давленияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установок повышения давления
Начальная цена
11 148 271,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.