ЗКЭФ на на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли зданий на объектах: расположенных по адресу ул. Студенческая, д.27 «Учебный корпус Блок А», и ул. Студенческая, д.29 «Учебный корпус Блок Б»,

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009381475 Уникальный номер закупки Номер закупки 36 у Наименование закупки ЗКЭФ на на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли зданий на объектах: расположенных по адресу ул. Студенческая, д.27 «Учебный корпус Блок А», и ул. Студенческая, д.29 «Учебный корпус Блок Б», Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»

Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31 Контактный телефон +7 3467 36-19-06 Факс +7 3467 36-19-06 Адрес электронной почты logistika@ugrakor.ru Ф.И.О. контактного лица Захаров Евгений Петрович Место рассмотрения предложений Ханты-Мансийский Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru