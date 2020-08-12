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Номер извещения
32009381475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗКЭФ на на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли зданий на объектах: расположенных по адресу ул. Студенческая, д.27 «Учебный корпус Блок А», и ул. Студенческая, д.29 «Учебный корпус Блок Б»,
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.08.2020 15:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-06
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
logistika@ugrakor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту кровли зданий на объектах: «Учебный корпус Блок А», расположенный по адресу г.Ханты-Мансийск ул. Студенческая, д.27 и «Учебный корпус Блок Б», расположенный по адресу ул. Студенческая, д.29
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.08.202012.08.2020 13:0012.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381475Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту кровли зданий на объектах: «Учебный корпус Блок А», расположенный по адресу г.Ханты-Мансийск ул. Студенческая, д.27 и «Учебный корпус Блок Б», расположенный по адресу ул. Студенческая, д.29 Ханты-Мансийский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровли зданий на объектах: «Учебный корпус Блок А», расположенный по адресу г.Ханты-Мансийск ул. Студенческая, д.27 и «Учебный корпус Блок Б», расположенный по адресу ул. Студенческая, д.29
Начальная цена
1 026 573,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Отсутствуют
Документация лота
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