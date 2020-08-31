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Номер извещения
32009395449
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
11.08.2020 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7307
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
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Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395449Дата и время вскрытия заявок Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
02.11.2020 10:0002.11.2020 10:0002.11.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395449Подведение итогов не позднее Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.11.202002.11.2020 10:0002.11.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395449Подведение итогов не позднее Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
4 356 866,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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