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    Главная / Торги / Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009395449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    11.08.2020 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_(1).7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06 доб. 7307

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    a.vlasova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009395449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009395449Дата и время вскрытия заявок Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    02.11.2020 10:0002.11.2020 10:0002.11.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395449Подведение итогов не позднее Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.11.202002.11.2020 10:0002.11.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009395449Подведение итогов не позднее Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал" 115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка самосвала грузоподъемностью 15 тонн на шасси автомобиля КАМАЗ-65115 для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    4 356 866,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ГЛБ

    11.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал на шасси Камаз 65115"

    Кол-во: 1

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