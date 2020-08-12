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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по разработке фирменного стиля и руководства по использованию фирменного стиля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 18:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
Контактный телефон
495 доб.4195454
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@baltchemc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
город Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке фирменного стиля и руководства по использованию фирменного стиля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 15:00 GMT +312.08.2020 15:0012.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008528Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по разработке фирменного стиля и руководства по использованию фирменного стилягород Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 15:0012.08.2020 15:0012.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008528Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по разработке фирменного стиля и руководства по использованию фирменного стилягород Москва
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 19:0018.08.2020 19:0018.08.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008528Подведение итогов не позднее оказание услуг по разработке фирменного стиля и руководства по использованию фирменного стилягород Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке фирменного стиля и руководства по использованию фирменного стиля
Начальная цена
1 350 266,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Адрес местонахождения
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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