www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009381325
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кондитерских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабунин Михаил Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондитерских изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2020 14:00 GMT +310.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондитерских изделийРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
10.08.2020 14:0010.08.2020 14:0010.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009381325Дата и время вскрытия заявок Поставка кондитерских изделийРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерских изделий
Начальная цена
115 155,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3270.00000
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