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    Главная / Торги / Запчасти для электротележек ЕТ 20132

    Запчасти для электротележек ЕТ 20132

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381319Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для электротележек ЕТ 20132350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009381319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для электротележек ЕТ 20132

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 15:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_300_1.doc

    Извещение № 300_1_Запчасти электротележки ЕТ-2013.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 918 689-63-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.diyachkov@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьячков В.А. Не

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для электротележек ЕТ 20132

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.202011.09.2020 23:0011.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381319Подведение итогов не позднее Запчасти для электротележек ЕТ 20132350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для электротележек ЕТ 20132

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717761/name/5f3f6cdfc37c82.52487681

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасти для электротележек ЕТ 20132"

    Кол-во:

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