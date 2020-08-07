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    Главная / Торги / Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".

    Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 14:0007.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008499Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008499

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_(МРТС_покупатель_с_усилением_ответственности).doc

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    _Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    ТЗ_№8_на_закупку_lдозатора_XP_70.docx

    ГП008499_second_parts_protocol_63.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 14:00 GMT +307.08.2020 14:0007.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008499Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2020 18:0012.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008499Подведение итогов не позднее Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.202012.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008499Подведение итогов не позднее Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Дозатора XP SYSTEM для нужд АО "МРТС".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/778607/name/5fb375002fa691.59033637

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дозатор XP SYSTEM,2:1,115/58,BF,CH,HS в комплекте с промывочным насосом Merkur, двумя проточными нагревателями Viscon (4 кВт), смесительным коллектором, шлангом ВД 7,5 м 500 Бар, пистолетом XTR с соплом HD, статическими смесителями"

    Кол-во: 1

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