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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009381250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту токарно-винторезного станка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.08.2020 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
Почтовый адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66
Факс
+7 495 917-37-43
Адрес электронной почты
zakupki@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту токарно-винторезного станка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381250Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту токарно-винторезного станкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 09:0013.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009381250Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту токарно-винторезного станкаМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту токарно-винторезного станка
Начальная цена
1 595 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Адрес местонахождения
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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