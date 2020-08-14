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Номер извещения
ГП008493
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На поставку Герметика Loctite 243 (фиксатор резьбы средней прочности) в августе 2020 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3090
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Sytikova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Сытикова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку Герметика Loctite 243 (фиксатор резьбы средней прочности) в августе 2020 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 11:00 GMT +314.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008493Дата и время окончания срока приема заявок На поставку Герметика Loctite 243 (фиксатор резьбы средней прочности) в августе 2020 года.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 11:0014.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008493Дата и время вскрытия заявок На поставку Герметика Loctite 243 (фиксатор резьбы средней прочности) в августе 2020 года.Колпино
Подведение итогов не позднее
09.10.2020 12:0009.10.2020 12:0009.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008493Подведение итогов не позднее На поставку Герметика Loctite 243 (фиксатор резьбы средней прочности) в августе 2020 года.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку Герметика Loctite 243 (фиксатор резьбы средней прочности) в августе 2020 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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