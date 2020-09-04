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    Главная / Торги / Запчасти КАМАЗ, МАЗ, МАН

    Запчасти КАМАЗ, МАЗ, МАН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008482Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей КАМАЗ, МАЗ, МАН.ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008482

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти КАМАЗ, МАЗ, МАН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_Камаз_Маз_Ман_0401.pdf

    ГП008482_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа запчастей КАМАЗ, МАЗ, МАН.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008482Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей КАМАЗ, МАЗ, МАН.Химки

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008482Подведение итогов не позднее Продажа запчастей КАМАЗ, МАЗ, МАН.Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008482Подведение итогов не позднее Продажа запчастей КАМАЗ, МАЗ, МАН.Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа запчастей КАМАЗ, МАЗ, МАН.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726653/name/5f5202fe0071e7.16926200

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ УМП-350 63-2201010-Л2-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ВТУЛКА 04149674 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ВТУЛКА 11016424 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ЗАСЛОНКА ЭЛЕКТРОСПУСКА УМП-350-10-36-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "КЛАПАН 24V 26463 10698-37 6041311002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "КЛАПАН 24V 26463 10698-37 6041311002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "КЛАПАН 92581А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "КОРОМЫСЛО 01169354"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 626600М"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "КРОНШТЕЙН 11030391 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "КРЫШКА 52466"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "КЛАПАН Н24V601000867 29313С723010ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "КЛАПАН Н24V601000867 29313С723010ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ПРЕСС-МАСЛЕНКА ТАВОТНИЦА М10х1 304814-П"

    Кол-во: 54

    "Позиция 15"

    "ШЛАНГ 12.28.750 М22х1,5 0/90 71572"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "САЛЬНИК 144х175х15 537-3103038-01ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "САЛЬНИК 120х140х13 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ПЛИТА СОЕДИНИТ.50719 7864-50 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ФОНАРЬ 11025201"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "СТЕКЛО ФОНАРЯ 6R0132614 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ФОНАРЬ 2BA002387-021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "ФОНАРЬ 2BA002387-021"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "ЩУП УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА 60064"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "КОЛЬЦО 466405"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "КОЛЬЦО 466405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ПОДШИПНИК 1000904 ПЕРЕВОД ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "ПОДШИПНИК 1000904 ПЕРЕВОД ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "ПОДШИПНИК 109 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "ПОДШИПНИК 114А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ПОДШИПНИК 114А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "ПОДШИПНИК 3609 Т-130 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 39

    "Позиция 32"

    "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ 7718 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "ШТУЦЕР N1011019201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "КАБЕЛЬ 88.281046018"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "ШЛАНГ 25.32.1400 М36х2 0/90 61307"

    Кол-во: 38

    "Позиция 36"

    "БОЛТ ГБЦ 04270815"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "ВЕНЕЦ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА Эк-2112 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "САЛЬНИК 42х62х10ЛУАЗ-969М-2307110ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ГА-186М ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 04178989"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 04178989"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА 04172446"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА 04172446"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "МАНОМЕТР МА-250М 0-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "МАНОМЕТР МА-250М 0-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "МАНОМЕТР МА-250М 0-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "ОСЬ ПОВОРОТА КУЛАКА 4924000004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "ТРОЙНИК N1011019011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ГАЙКА ВЕНТИЛЯ 38080 F-396"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ВЕНЕЦ МАХОВИКА 04272421 F-59"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ПОДШИПНИК 1000904 ПЕРЕВОД ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "ПОДШИПНИК 1000904 ПЕРЕВОД ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "ПОДШИПНИК 109 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "ПОДШИПНИК 114А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "ПОДШИПНИК 114А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 16

    "Позиция 56"

    "ПОДШИПНИК 3609 Т-130 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ 7718 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "ШТУЦЕР N1011019201"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "КАБЕЛЬ 88.281046018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "ШЛАНГ 25.32.1400 М36х2 0/90 61307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "БОЛТ ГБЦ 04270815"

    Кол-во: 13

    "Позиция 62"

    "ВЕНЕЦ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА Эк-2112 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "САЛЬНИК 42х62х10ЛУАЗ-969М-2307110ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 36

    "Позиция 64"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ГА-186М ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 04178989"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 04178989"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА 04172446"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА 04172446"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "МАНОМЕТР МА-250М 0-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "МАНОМЕТР МА-250М 0-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "МАНОМЕТР МА-250М 0-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ОСЬ ПОВОРОТА КУЛАКА 4924000004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "ТРОЙНИК N1011019011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "ГАЙКА ВЕНТИЛЯ 38080 F-396"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "ВЕНЕЦ МАХОВИКА 04272421 F-59"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "ВЕНЕЦ МАХОВИКА 04272421 F-59"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ В СБОРЕ 23271 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "ГИДРОКЛАПАН 808754Q/00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "ТРОС КПП 81.326556240 MAN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "ТРОС КПП 81.326556240 MAN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "ВАЛ ВИЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ 50-1601215"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "ШАЙБА ФОРСУНКИ 296660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "ФОРСУНКА В СБОРЕ 0432133765"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "РАДИАТОР ПЕЧКИ 81779036068"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "РЕМЕНЬ ГРМ 02931480"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА АТ2000 12В 1302786А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА АТ2000 12В 1302786А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 96332660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "ПАЛЕЦ 92604"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "ПРУЖИНА 35752"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "ГИДРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 86330"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "РЕЛЕ 110283"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "РЕЛЕ 1180097"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ А812В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЖИМНОЙ ВН-45М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "ЭЛЕКТРОМАГНИТ 04103822"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "ЭЛЕКТРОМАГНИТ 04103822"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 04190850"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "РЕМЕНЬ 01182207"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "ШАРНИР 723724"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "ШАЙБА КОЛЕНВАЛА 245-1005180-Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "ШАЙБА КОЛЕНВАЛА 245-1005181-Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "РЕМОНТНЫЙ КОМ.ДЕРЖАТ.ЗАДНИХ КОЛОДОК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "НАКОНЕЧНИК ШАРОВЫЙ 04.43062.6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "НАКОНЕЧНИК ШАРОВЫЙ 04.043063.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "НАБОР УПЛОТНЕНИЙ 71192/I"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "НАБОР УПЛОТНЕНИЙ 71192/D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "НАБОР УПЛОТНЕНИЙ 71191"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "КРАН РУЧНОГО ТОРМОЗА 5894350/4613180030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "КЛАПАН ПОДЪЕМА КУЗОВА 5516-8607108"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "РОЛИК НАТЯЖНОЙ 04103354"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "ПРИВОД ТНВД 04189487"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "РУКАВ ДУ25,S55,L-1250,М48Х2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "ШЛАНГ ГУР МАЗ-5336-3408002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "ШЛАНГ ГУР МАЗ-5336-3408004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "ШЛАНГ ГУР МАЗ-5336-3408009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "СЕТКА 252069100102"

    Кол-во: 1

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    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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