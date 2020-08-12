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    Главная / Торги / Закупка плавиковошпатового концентрата

    Закупка плавиковошпатового концентрата

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 11:0012.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008483Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008483

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка плавиковошпатового концентрата

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    05.08.2020 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Приложение_№1_Заявка_на_участие.docx

    Приложение_№2_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение_№4_Форма_анкеты_контрагента.doc

    Приложение_№5_Договор_поставки.docx

    Приложение_№6_Спецификация.xls

    ППи_ГП008483.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Контактный телефон

    +7 812 322-88-57

    Факс

    +7 812 322-84-10

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Lebedev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Александр Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008483Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИСМ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/710612/name/5f36210ece12a6.28896784

    14.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плавиковошпатовый концентрат ФФС-95"

    Кол-во: 67

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