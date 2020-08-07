www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008477
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Крана козлового г/п 12,5 т для нужд АО "МРТС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.08.2020 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Крана козлового г/п 12,5 т для нужд АО "МРТС".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2020 14:00 GMT +307.08.2020 14:0007.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008477Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Крана козлового г/п 12,5 т для нужд АО "МРТС".Москва
Подведение итогов не позднее
12.08.2020 18:0012.08.2020 18:0012.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008477Подведение итогов не позднее Закупка Крана козлового г/п 12,5 т для нужд АО "МРТС".Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Крана козлового г/п 12,5 т для нужд АО "МРТС".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.