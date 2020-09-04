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    Главная / Торги / Запчасти разной направленности.

    Запчасти разной направленности.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008476Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей разной направленности.ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти разной направленности.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_ЗПЧ_разной_направл._0401.pdf

    ГП008376_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа запчастей разной направленности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008476Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей разной направленности.Химки

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008476Подведение итогов не позднее Продажа запчастей разной направленности.Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008476Подведение итогов не позднее Продажа запчастей разной направленности.Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа запчастей разной направленности.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727779/name/5f5634888b0746.91435930

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РЕЛЕ ПРОМЫШЛЕНОЕ ПЭ-37 НИВА 2121"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "СОПЛО 130А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А 2000 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "КРАН ИЗ ЦВЕТ.СПЛАВ.РУ=10 ДО 100С,20ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "КРАН ИЗ ЦВЕТ.СПЛАВ.РУ=10 ДО 100С,20ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ШАЙБА 01214459"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "ВТУЛКА 03363993"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "КОЛЬЦО 3780V386"

    Кол-во: 13

    "Позиция 9"

    "БОЛТ СПЕЦ.М8Х1,25х10х7081.910200551ПЕРЕВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ГАЙКА М30х2 58371 F-396"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "БОЛТ М12х1,25х55 15540931"

    Кол-во: 35

    "Позиция 12"

    "КОЛЬЦО 70мм 60080 F-396"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "КОЛЬЦО ВАЗ-2110-1203121"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "КЛАПАН 10322 21668-8 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "КОЛЬЦО ДЛЯ ШАРНИРА 0012976"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 25101 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "КОЛЬЦО 33119"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 55989"

    Кол-во: 9

    "Позиция 19"

    "ШАЙБА 59979 40663-3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 20"

    "ШТУЦЕР 65037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ОТБОЙНИК 58798 F-396"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "ПЕРЕХОДНИК 8349199 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ПОДШИПНИК 180306 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "ПОДШИПНИК В6-209АШ1(6209) 2121-1802189"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ПОДШИПНИК 36209Е ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ПОДШИПНИК 7515А (32215) 5256-3104060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "ШТУЦЕР 10230 24672-8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "ПРОКЛАДКА 04141486"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "ПРОКЛАДКА 04184091"

    Кол-во: 19

    "Позиция 30"

    "ПРОКЛАДКА 04184091"

    Кол-во: 14

    "Позиция 31"

    "ПРОКЛАДКА 04184903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "ПРОКЛАДКА 04184903"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 55мм 14351 F-396"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 55мм 14351 F-396"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 55мм 14351 F-396"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "ТРОЙНИК 90999А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "ТРУБКА 04142598"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "ТРУБКА 04184314"

    Кол-во: 9

    "Позиция 39"

    "ТРУБКА SC003 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ТРУБКА SC375 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "ТРУБКА SC043 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "ТРУБКА ПЛАСТИКОВАЯ 945461"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ШПИЛЬКА ТЯГА М5х1х20х20х60 01174550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ТЯГА 01115358"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "ТЯГА 02246722"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "КОЛЬЦО 10320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "КОЛЬЦО 55мм 2800500158"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ (КОЛПАЧОК) 04183184"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ (КОЛПАЧОК) 04183184"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "ФИКСАТОР 21624 F-396"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ФЛАНЕЦ 24995 34264-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "РЫЧАГ ШАРНИРА 02246634"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "ШАРНИР 04188235"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ 12х15 04.351609712"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ 4х6 04.351609704"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ 4х6 04.351609704"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 57"

    "ШЛАНГ 8.35.410 М16х1,5 59713"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "ШПИЛЬКА М8х1х15х25х45 01137214"

    Кол-во: 9

    "Позиция 59"

    "ШПИЛЬКА М10х1,5х20х30х55 01144727"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "БОЛТ М8х40 40598"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "БОЛТ М8х40 40598"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "БОЛТ М8х40 40598"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "ШПОНКА 37199"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "ШТУЦЕР 10070"

    Кол-во: 9

    "Позиция 65"

    "ШТУЦЕР 10084"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "ШТУЦЕР 69899"

    Кол-во: 29

    "Позиция 67"

    "ШТУЦЕР 01119246 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "ТРУБКА 024226945"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "ТРУБКА 02424041"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "ТРУБКА 02424042"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "ТРУБКА 02424042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ТРУБКА 04182375"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "ТРУБКА 04182376"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "ТРУБКА 04182377"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "ТРУБКА 04182378"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "ТРУБКА 04189004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "ТРУБКА 04189005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 02411519"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "РУЧКА ДВЕРИ 1E5810062 АТ-550"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "РУЧКА ДВЕРИ 1E5810062 АТ-550"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "ЗАМОК ДВЕРИ 1E45004VK АТ-550 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "ЗАМОК ДВЕРИ 1E45004VK АТ-550 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "САЛЬНИК B1U3 52х68х7 14350 F-396"

    Кол-во: 39

    "Позиция 84"

    "ПОДШИПНИК 1318 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 11

    "Позиция 85"

    "ПОДШИПНИК 314 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 86"

    "ПОДШИПНИК 8103 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 22

    "Позиция 87"

    "САЛЬНИК 35х57х9 ВАЗ-2108-2301035 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "СУХАРЬ 01178755"

    Кол-во: 40

    "Позиция 89"

    "СУХАРЬ 01178755"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "ШАЙБА 03361961"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "КОЛЬЦО 03370239"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "ДЕМПФЕР 11006069"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "КОНСОЛЬ 11006070 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 94"

    "ВКЛАДЫШ А 2301-100160 Н2К ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "ВКЛАДЫШ А 2301-103160 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ Д-160 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "ВКЛАДЫШИ ШАТУН Д-160 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "ГРУППАКОНТАКТ.30.3706-01-08ВАЗ-2101ПЕРЕВ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "ПОДШИПНИК 67520А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "ПОДШИПНИК 60309 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "ПОДШИПНИК 64907К 1701083 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "ПОДШИПНИК 7000109 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "ПОДШИПНИК 7306 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "ПОДШИПНИК 7306 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "ПОДШИПНИК 7909 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 13

    "Позиция 106"

    "ПОДШИПНИК 7815 853957 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "РАСПЫЛИТЕЛЬ 14-69-107СП ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 27

    "Позиция 108"

    "ШЛАНГ СЦЕПЛЕНИЯ 672-1602590-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "УГОЛЬНИК 11006071 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "КАМЕРА 325/65 R18 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 16

    "Позиция 111"

    "ПОДШИПНИК 102211 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "ПОДШИПНИК 112 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "ПОДШИПНИК 8208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Подшипник 205 КН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 47011-43630-71"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА D30мм 034757V/00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА D30мм 034757V/00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА D30мм 034757V/00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "РЕМЕНЬ Z(0)10х1125 01179565"

    Кол-во: 25

    "Позиция 120"

    "РЕЛЕ 24V 0005790776 V23134-J53-D642"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "ПОДШИПНИК 80204"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "САЛЬНИК 53х64х9 42125-33060-71"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ БЗЧ25 ЦБх/70Х81 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "ПОЛУВАЛ ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 6205000002ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "ВАЛ С ЧЕРВЯКОМ 5858000100 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ 04270242 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "ВТУЛКАА14Х/А15Х/А18Х/А25Х28300004ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "ГАЙКА М12х1,5-6Н БДС1254-73/8 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "КЛАПАН ОБР.811480M 223-01D1B125-1ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "КОЛЬЦО 01180141"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 64969 F-59"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "САЛЬНИК 2.2-25х42-1 ГОСТ8752-79 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ 04175141"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "КРЫШКА СТУПИЦЫ 4924000005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "КРЫШКА 04179138"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "КРЫШКА КЛАПАННАЯ 04270206"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ 04175468"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "КУЛИСА 4921000004 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 139"

    "МАНЖЕТА КТЦ32А ЗН6930-69 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 16

    "Позиция 140"

    "МАНЖЕТА ГСЦ25А 70690004 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "МАНЖЕТА КСЦД28А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "МАНЖЕТА КТЦ22,2 KU210410 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 34

    "Позиция 143"

    "НАСОС ТОПЛИВНЫЙ 04178125"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2ППН45"

    Кол-во: 17

    "Позиция 145"

    "ПЕРЕХОДНИК ЩТУЦЕР 4509-12-8 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ 6191010105 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "КАРТЕР ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ 02929925"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "ПОДШИПНИК 37х42х26 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "ПОДШИПНИК 1007114 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 18

    "Позиция 150"

    "ПОДШИПНИК 2007107 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "ПОДШИПНИК 2007915 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "ПОДШИПНИК 27306 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 153"

    "ПОДШИПНИК 2ШС17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "ПОДШИПНИК 406АК ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "ПОДШИПНИК 4074107 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "ПОДШИПНИК 7000103 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 157"

    "ПОДШИПНИК 7515А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "ПОДШИПНИК 7607А 485509-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "ПОДШИПНИК 7611К1 306520-П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "ПОДШИПНИК 80106 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "ПОДШИПНИК 807813А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 162"

    "ПОДШИПНИК 8206К ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "ПОДШИПНИК 8206К ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "ПОДШИПНИК 922205К ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "ПОДШИПНИК 930/30 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "ПОДШИПНИК 981700 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "ПОДШИПНИК 776800Х 4615896273 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "ПОДШИПНИК 7509"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "ПОДШИПНИК 8205"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "ПОДШИПНИК ШСП25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "ПОДУШКА РЕССОРА 0112000014 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "РЕЛЕ ПОВОРОТОВ 24V РС401 РС401-3726010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "РЕЛЕ 24V E72.3х484 308735"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "РЕЛЕ 24V 308736"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "РЕЛЕ 24V 308750"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "РЕЛЕ 5А 24В ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ КБРЧ-ГТЦ25 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ КБРЧ-ЦПС90х166 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ ЦН63К17016 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 35

    "Позиция 180"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ ЦУ63К16825 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "РУЧКА ДВЕРИ БЕЗ ЗАМКА 65614"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "БАК БАЧОК ГТЦ 701-6070101 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "ВЕНЕЦ МАХОВИКА 04272450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "ПОДШИПНИК 7208Н ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 185"

    "ПОДШИПНИК 7208Н ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 186"

    "ПОДШИПНИК УПОР ЕВ 687 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "ТРУБКА ТОРМОЗ.СРЕДНЯЯ 0112120300ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 5024000003ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 189"

    "САЛЬНИК 1.2-65х90х10 ГОСТ8752-79 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "САЛЬНИК 2.2-65х90х10 ГОСТ8752-79 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ 965-1003292-А ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ 967А-1007223 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "ФЛАНЕЦ НАГНЕТАТ.71533211000013 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "ЦИЛИНДР ТОРМОЗА КСЦД-28А-445600"

    Кол-во: 6

    "Позиция 195"

    "МАНЖЕТА КСЦД-22,2 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 196"

    "ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТ.6191000010 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "ШАЙБА Эк-2812 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ШАРНИР ПРАВ8057000000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ШАРНИР ПРАВ8057000000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 200"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ШАРНИР ЛЕВ.8056000000"

    Кол-во: 11

    "Позиция 201"

    "ШТАНГА ЛЕВАЯ 4934000001 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 202"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М20х2,5х50х80 72079"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М20х2,5х50х80 72079"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М20х2,5х50х80 72079"

    Кол-во: 12

    "Позиция 205"

    "КОЛЬЦО 10575"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "КРОНШТЕЙН 10615"

    Кол-во: 4

    "Позиция 207"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М5х1х20х55 10628"

    Кол-во: 20

    "Позиция 208"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М5х1х20х55 10628"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М5х1х20 10629"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М5х1х20 10629"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М20х2,5х35 37136"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М20х2,5х35 37136"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "КРЫШКА КЛАПАНОВ 04146263 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 15

    "Позиция 214"

    "ШТУЦЕР ПЕРЕХОДНОЙ N1011018992"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "ШТУЦЕР ПЕРЕХОДНОЙ N1011018992"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "ШТУЦЕР N1011018994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 217"

    "ШТУЦЕР N1011018995"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "ШТУЦЕР N1011018996"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "ШТУЦЕР N1011018996"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "ШТУЦЕР N1011018999 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 221"

    "САЛЬНИК 62х93х12/16 ЗИЛ-130 120-2402052"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "КОЛЬЦО БУКСИРОВОЧНОЕ СПТ-6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "РУЧКА ДВЕРИ НАРУЖ.ЗАДН.ЛЕВАЯ2123-6205151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ М6х1х20х95 01179293"

    Кол-во: 19

    "Позиция 225"

    "ШАЙБА 43803 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "ПРОБКА 10789"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "РЕМЕНЬ (Б)17х1075 90916-02962-71 1931734"

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "РЕМЕНЬ А13х800 90916-02964-71 113481"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "ТРУБКА 47308-43630-71 2696154"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "ТРУБКА 47308-43630-71 2696154"

    Кол-во: 6

    "Позиция 231"

    "ТРУБКА 47309-43630-71 2696163"

    Кол-во: 3

    "Позиция 232"

    "ТРУБКА 47309-43630-71 2696163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 19765 F-396"

    Кол-во: 19

    "Позиция 234"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 19765 F-396"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "КЛАПАН 81.623980001 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 236"

    "КЛАПАН 81.623986027 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "ПРОКЛАДКА 04209205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА D35мм 473241D/00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "МАНЖЕТА ГИДРОЦИЛИНДРА D28мм 034260F/00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА D56мм 052442U/00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА D56мм 052442U/00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 242"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА D56мм 052442U/00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "СТЕКЛО ЗАДНЕЕ 1Е089107 EWK АТ-550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ 19759"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 04189228"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "КОЛЬЦО 01169577"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "ПРОКЛАДКА ШАЙБА 04183249"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "РЕМЕНЬ А12,5х1075 01179479 89209"

    Кол-во: 7

    "Позиция 249"

    "РЕМЕНЬ А12,5х1075 01179479 89209"

    Кол-во: 8

    "Позиция 250"

    "РЕМЕНЬ А12,5х1075 01179479 89209"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "КОЛЬЦО САЛЬНИКОВОЕ СТ-100-90-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "КОЛЬЦО 89299"

    Кол-во: 17

    "Позиция 253"

    "ПЕРЕХОДНИК ЩТУЦЕР М12х1,5 8600421"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 1150503"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "ПЕДАЛЬ 41608"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "КРОНШТЕЙН 36.74962-0013"

    Кол-во: 6

    "Позиция 257"

    "ШАЙБА М8Х30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "ПРОКЛАДКА 04271631"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "НАСОС МАСЛЯНЫЙ 04286878"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "НАСОС МАСЛЯНЫЙ 04286878"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 01107830"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 04202127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "УГОЛЬНИК 36155010012"

    Кол-во: 6

    "Позиция 264"

    "КОНСОЛЬ 36155010011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 265"

    "КРЫШКА 251864010004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "КРЫШКА 16075467"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "КРЫШКА 16075475"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "КРЫШКА 16075483"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "КРЫШКА 16075491"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 227009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "ПЕРЕХОДНИК 11017996"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "ШТУЦЕР 11018293"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "МИНИКОМБА А-3 ТНП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "МИНИКОМБА А-3 ТНП"

    Кол-во: 24

    "Позиция 275"

    "РЕЙКА ЦИЛИНДРА 70-3405022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "РЕМЕНЬ 01182499"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "КОЛОДКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 93695 SHOPF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "РЕМКОМПЛЕКТ УПЛОТ.РАСПРЕД.ГУР(МТЗ,ЮМЗ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 279"

    "РЕМЕНЬ 6РК2315"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "ШТУЦЕР ПВХ 12х12 070.093-16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 281"

    "ВКЛАДЫШ Д/ФИЛЬТРА ГИДРАВЛИЧ.000.549.9039"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "ШТИФТ 9004215А 3500 24В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 283"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ 000.548.9079"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "РЕМ.КОМПЛЕКТ 000.548.9079"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "ШЛАНГ ВД М22Х1.5-550"

    Кол-во: 4

    "Позиция 286"

    "КОЛЕСО 15*4,50-8(3,00D-85/80/005ETO)УС.Д"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "ШАЙБА 83119"

    Кол-во: 8

    "Позиция 288"

    "ДИСК 402166"

    Кол-во: 4

    "Позиция 289"

    "РЕМКОМПЛЕКТ 101162"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "САЛЬНИК 101153"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "ВТУЛКА 101152"

    Кол-во: 3

    "Позиция 292"

    "ВТУЛКА 101152"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "ОСЬ 262456"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "ШИНА ЦЕЛЬНОЛИТАЯ 4.00-8/3.00"

    Кол-во: 24

    "Позиция 295"

    "ВТУЛКА ДВ1792 45Х55Х40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 296"

    "ШАЙБА ПУ ДВ1792 1788 33 03 01 04"

    Кол-во: 8

    "Позиция 297"

    "ПОЛОВИНА ЗВЕНА ЦЕПИ 000.459.2904"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "ПОЛОВИНА ЗВЕНА ЦЕПИ 000.459.2904"

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛ.ТЯГ.ЛЕВ. 50-3003010-А4/80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "ПРУЖИНА ШТАНГИ 2902712-00 210107"

    Кол-во: 8

    "Позиция 301"

    "КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ КЛП36-Т90-1300ГЦПС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 860HOR0103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "КОУШ ДЛЯ ТРОСА D 5ММ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 304"

    "КОУШ ДЛЯ ТРОСА D 9,6ММ"

    Кол-во: 1271

    "Позиция 305"

    "РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ CONDOR MDR 2,250V G1/4""

    Кол-во: 3

    "Позиция 306"

    "СУППОРТ ТОРМОЗ.ЗАДН.ЛЕВ.В С/Б 0204902026"

    Кол-во: 2

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