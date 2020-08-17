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    Главная / Торги / Поставка металлопроката

    Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009381016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаг.Киров, ул. Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009381016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.08.2020 14:43

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_№3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Извещение.docx

    Приложение_№_1_к_Извещению_(котировочная_заявка).doc

    Приложение_№1_к_Котировочной_заявке.xls

    Приложение_№2_к_Извещению_(ТЗ).xls

    Приложение_№1_к_Договору.xls

    протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул. Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 16:0024.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009381016Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаг.Киров, ул. Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    3 453 324,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718338/name/5f3fb1062d9596.83775826

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 108.00000

    "Позиция 2"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 10875.00000

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