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Номер извещения
ГП008496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.08.2020 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
sergey.inkov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Иньков Сергей Олегович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.08.2020 16:30 GMT +306.08.2020 16:3006.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008496Дата и время окончания срока приема заявок 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2020 16:3006.08.2020 16:3006.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008496Дата и время вскрытия заявок 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Подведение итогов не позднее
06.08.2020 17:0006.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008496Подведение итогов не позднее 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.08.202006.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008496Подведение итогов не позднее 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Начальная цена
1 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 400
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