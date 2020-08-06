1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008496 Уникальный номер закупки Номер закупки 787 Наименование закупки 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка= 400 м3 поставка с 07.08.20 не менее 200м3 в день (с 08:00 до 20:00) с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М

Все закупки и тендеры УММ Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты sergey.inkov@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Иньков Сергей Олегович Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru