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    Главная / Торги / Запчасти ГАЗ.

    Запчасти ГАЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008473Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей ГАЗ.ХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008473

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти ГАЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.08.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_Газ_0401.pdf

    ГП008473_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа запчастей ГАЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 12:00 GMT +304.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008473Дата и время окончания срока приема заявок Продажа запчастей ГАЗ.Химки

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 12:0004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008473Подведение итогов не позднее Продажа запчастей ГАЗ.Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 12:0004.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008473Подведение итогов не позднее Продажа запчастей ГАЗ.Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа запчастей ГАЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726656/name/5f52037ee495f4.63659880

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЗАД.НИЖН.ПРАВ2705-5401360"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЗАД.НИЖН.ПРАВ2705-5401360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЗАД.НИЖН.ПРАВ2705-5401360"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ПОДШИПНИК 1207 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "ПОДШИПНИК 29908"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ПОДШИПНИК 6-305А (6305) 2121-1802208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ПОДШИПНИК 6-305А (6305) 2121-1802208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ПОДШИПНИК 6-305А (6305) 2121-1802208"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "ПОДШИПНИК 50305"

    Кол-во: 11

    "Позиция 10"

    "ПОДШИПНИК 50309 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "ПОДШИПНИК 7207(30207)677-3401660 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ПОПЕРЕЧИНА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТ33021-2801380"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "БОЛТ М16х1,5х40х70 01144765"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "БОЛТ М8х1,25х45 01112358"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "БОЛТ М5х1х30 01112271"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "БОЛТ ВИНТ М5х0,75х25 10624"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "БОЛТ М6х1,25х12 14759"

    Кол-во: 23

    "Позиция 18"

    "БОЛТ М6х1,25х12 14759"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "БОЛТ М10х1,25х30 35872 F-396"

    Кол-во: 46

    "Позиция 20"

    "ДЕФЛЕКТОР 264091"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "ДЕФЛЕКТОР 264091"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "ДЕФЛЕКТОР 91569А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 91364A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 91364A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 91364A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 91364A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 12V Б114-01 ГАЗ-53"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 12V Б114-01 ГАЗ-53"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "ПОДШИПНИК 1210 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "ПОДШИПНИК 2224 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "ПОДШИПНИК 27312 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "ПОДШИПНИК 27606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "ПОДШИПНИК 27606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "ПОДШИПНИК 27607 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "ПОДШИПНИК 27607 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ПОДШИПНИК 3518 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "ПОДШИПНИК 4-46120 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ПОДШИПНИК 411 22.1709004-20 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "ПОДШИПНИК 42314 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "ПОДШИПНИК 42415 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "ПОДШИПНИК 50312 22.1701010-10 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "ПОДШИПНИК 50408 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "САЛЬНИК 35х48х7 ГАЗ-31029-1701043"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "САЛЬНИК 1.2-85х110х12 ГОСТ8752-79ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 21

    "Позиция 45"

    "ДИСК КОЛЕСА 6J х 15H2R15 2123-3101015-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ДИСК КОЛЕСА 6J х 15H2R15 2123-3101015-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "КАБЕЛЬ WEBASTO 82926F-24806"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА БОК.ДВЕРИ2705-6423122"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ШАЙБА МЕДНАЯ 06912356"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА2101-1307048-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "СТАРТЕР 3957592/18402"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "СТАРТЕР 3957592/18402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "СТАРТЕР 3957592/18402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "НАСОС ТОПЛИВНЫЙ 12В 86114В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ФОРСУНКА 470724Z"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 19764 F-396"

    Кол-во: 7

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