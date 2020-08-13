Выполнение строительно-монтажных работ по строительству пунктов редуцирования газа взамен существующих на объектах филиалов ПАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Нефтекамск и ПАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Белорецк.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009381088 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ по строительству пунктов редуцирования газа взамен существующих на объектах филиалов ПАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Нефтекамск и ПАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Белорецк. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА Юридический адрес 450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4, Почтовый адрес 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4 Контактный телефон +7 347 229-91-91 Факс {} Адрес электронной почты muslimov.d@bashgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Боярко Андрей Васильевич Место рассмотрения предложений Уфа Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

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