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    Главная / Торги / Пластины твердосплавные

    Пластины твердосплавные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008472Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластин твердосплавных на август 2020г.ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пластины твердосплавные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.08.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Извещение_о_проведении_закупки_-_Пластины_твердосплавные.pdf

    ГП008472_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-12

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Chindyaskina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиндяскина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пластин твердосплавных на август 2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 11:00 GMT +311.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008472Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластин твердосплавных на август 2020г.Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.08.2020 11:0011.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008472Дата и время вскрытия заявок Поставка пластин твердосплавных на август 2020г.Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 14:0028.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008472Подведение итогов не позднее Поставка пластин твердосплавных на август 2020г.Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пластин твердосплавных на август 2020г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719248/name/5f439b4100cf64.13657037

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 200

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