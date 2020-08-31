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Номер извещения
ГП020373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-50-87
Факс
--
Адрес электронной почты
NatalyaBelonozhkova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белоножкова Наталья Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 12:00 GMT +331.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020373Дата и время окончания срока приема заявок ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 12:0025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020373Подведение итогов не позднее ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 66
Кол-во: 5
Кол-во: 94
Кол-во: 110
Кол-во: 27
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5629.2
Кол-во: 102
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 48
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 47
Кол-во: 26
Кол-во: 16900
Кол-во: 1470
Кол-во: 5420
Кол-во: 40
Кол-во: 4240
Кол-во: 175
Кол-во: 470
Кол-во: 62
Кол-во: 8550
Кол-во: 8890
Кол-во: 1560
Кол-во: 320
Кол-во: 560
Кол-во: 10
Кол-во: 220
Кол-во: 2180
Кол-во: 2355
Кол-во: 36
Кол-во: 14
Кол-во: 50
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