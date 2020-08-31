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    Главная / Торги / ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020373Дата и время окончания срока приема заявок ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    378004

    Наименование закупки

    ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№_3.1_-_типовые_спецификации.doc

    378004_Закупочная_ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Приложение_№_2_-_ТЗ.pdf

    Приложение_№_3_-_проект_договора.doc

    378004__Приложение_№_4_Существенные_условия_поставки.doc

    Приложение_№5._Уведомление.docx

    ГП020373_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-50-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NatalyaBelonozhkova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножкова Наталья Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 12:00 GMT +331.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020373Дата и время окончания срока приема заявок ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 12:0025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020373Подведение итогов не позднее ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020373Подведение итогов не позднее ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/808849/name/5fdb02d85de122.63131645

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ 25 КГ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "ЗАТИРКА CERESIT 2КГ"

    Кол-во: 66

    "Позиция 3"

    "КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА 14КГ (ШТ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ ФЛИЗЕЛИН 0,2 КГ"

    Кол-во: 94

    "Позиция 5"

    "КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 25 КГ"

    Кол-во: 110

    "Позиция 6"

    "КЛЕЙ МОМЕНТ СУПЕР ПВА 3 КГ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 7"

    "КЛЕЙ ПВА 1КГ (ШТ)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 8"

    "КРЕСТИК ДЛЯ КАФЕЛЯ 2,5 ММ (200 ШТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ 0,5 КГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ (ИДИЛЛИЯ НОВА NAPALI 3 4 м, TARKETT/DYLLE NOVA , артикул JANE-2)"

    Кол-во: 5629.2

    "Позиция 11"

    "ЛИНОЛЕУМ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ (ПОД ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ) (3М)"

    Кол-во: 102

    "Позиция 12"

    "ОБВОД МУФТОВЫЙ ППРС 20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ 1,06Х25М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 15"

    "ПАСТА КОЛЕР. УНИВЕРС. ЧЕРН. (0,5Л)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ПЕНА МОНТАЖНАЯ 750 МЛ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 17"

    "ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850 МЛ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "ПЕНА МОНТАЖНАЯ 900 ГР"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "ПЛИНТУС ПЛАСТИКОВЫЙ С ЗАЩЕЛКОЙ (ШТ)"

    Кол-во: 47

    "Позиция 20"

    "ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ 2М"

    Кол-во: 26

    "Позиция 21"

    "ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ 600X600X12ММ"

    Кол-во: 16900

    "Позиция 22"

    "ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ 300Х300"

    Кол-во: 1470

    "Позиция 23"

    "ПЛИТКА НАСТЕННАЯ 200Х300Х7ММ"

    Кол-во: 5420

    "Позиция 24"

    "ПЛИТКА ТРОТУАР. СТАРЫЙ ГОРОД СЕРАЯ Н=8С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "ПОДВЕС К ПОДВЕСН. ПОТОЛКУ 0,5 М"

    Кол-во: 4240

    "Позиция 26"

    "ПОДВЕС ПРЯМОЙ Д/ПРОФИЛЕЙ"

    Кол-во: 175

    "Позиция 27"

    "ПРОФИЛЬ 24Х20Х600 БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 470

    "Позиция 28"

    "ПРОФИЛЬ 24Х29Х3600 БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 62

    "Позиция 29"

    "ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДВЕС ПОТОЛ. 0,6 М"

    Кол-во: 8550

    "Позиция 30"

    "ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДВЕС ПОТОЛ. 1,2 М"

    Кол-во: 8890

    "Позиция 31"

    "ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДВЕС ПОТОЛ. 3,6 М"

    Кол-во: 1560

    "Позиция 32"

    "ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН (ШТ)"

    Кол-во: 320

    "Позиция 33"

    "ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27"

    Кол-во: 560

    "Позиция 34"

    "СМЕСЬ ШПАТЛЕВОЧНАЯ ВОЛМА-ФИНИШ (25КГ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ ПВХ 50Х50 (2,7М)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 36"

    "УГОЛ ПРИСТЕННЫЙ 3,0"

    Кол-во: 2180

    "Позиция 37"

    "ФАНЕРА 1525Х1525Х12ММ"

    Кол-во: 2355

    "Позиция 38"

    "ФАНЕРА 1525Х1525Х3 ММ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 39"

    "ШТУКАТУРКА 30 КГ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 40"

    "ШТУКАТУРКА КОРОЕД 25 КГ (2,5ММ)"

    Кол-во: 50

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